Serie A Women, 3ª giornata: Juve in controllo ma in casa della Lazio è 0-0 al 45'
Finisce il primo tempo di Lazio-Juventus, match della terza giornata della Serie A Femminile. La gara in casa delle capitoline arriva all'intervallo sullo 0-0 nonostante la compagine bianconera abbia tenuto il possesso palla per ampi tratti della sfida, andando a concludere per ben otto volte senza però riuscire a passare in vantaggio.
Serie A Women 3ª giornata
Genoa-Ternana Women 3-1
32' Hilaj (G), 35' Pellegrino (T), 66' Sondengaard (G), 69' Monterubbiano (G)
Sassuolo-Como Women 1-0
21' Ndojah Eto
Fiorentina-Milan 4-3
26' rig Severini (F), 32' e 77' Renzotti (M), 37' Soffia (M), 58' e 90'+4 Janogy (F), 90'+7 Tryggvadottir.
Napoli Women-Roma 1-3
46' Dragoni (R), 49' e 83' Corelli (R), 90'+1 Vanmechelen (N)
In corso
Lazio-Juventus 0-0
Domenica 19 ottobre
Ore 18:00 - Inter-Parma