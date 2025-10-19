Padova, Andreoletti celebra il successo di Catanzaro: "Vittoria di umiltà e sacrificio"

Al termine della vittoriosa trasferta a Catanzaro, Matteo Andreoletti ha commentato con evidente soddisfazione il successo del Padova sul campo del Catanzaro, gara risolta dalla rete di Perrotta e impreziosita dalla parata su rigore di Fortin. L'allenatore biancoscudato, come evidenziato da Padova Sport, ha sottolineato l'importanza dei tre punti conquistati dopo le ultime due prestazioni deludenti, evidenziando come la sfida rappresentasse uno scontro diretto tra squadre assetate di risultati positivi.

La partita del Ceravolo ha mostrato diversi volti secondo l'analisi del tecnico veneto. "Ci sono state più partite all'interno della stessa", ha dichiarato Andreoletti, descrivendo l'approccio aggressivo dei padroni di casa nella fase iniziale con una raffica di calci d'angolo. Il vantaggio su palla inattiva ha cambiato l'inerzia del match, ma i giallorossi hanno continuato a creare opportunità per il pareggio, come testimoniano le conclusioni di Lasagna neutralizzate dalla difesa calabrese. La parte finale ha richiesto grande sofferenza e umiltà, qualità che i biancoscudati hanno saputo esprimere nel momento più delicato della contesa. L'attenzione tattica si è concentrata nel limitare le traiettorie tra le linee che il Catanzaro ama sfruttare grazie ai propri giocatori tecnici, con la squadra brava a difendere stretti e impattare efficacemente i cross avversari.

Particolare soddisfazione il mister ha espresso per l'apporto dei cambi, con i subentranti capaci di entrare con il giusto spirito di sacrificio richiesto dalla situazione. Una nota di autocritica riguarda la prima ammonizione ricevuta in panchina, che Andreoletti ha ammesso di aver meritato per le proteste rivolte più verso la propria panchina che al quarto uomo. "Devo essere più razionale in panchina", ha riconosciuto il tecnico veneto, promettendo maggiore controllo emotivo in futuro. La chiusura delle dichiarazioni ha riservato spazio per i tifosi che hanno affrontato la lunga e faticosa trasferta calabrese: "Straordinari i tifosi, dedichiamo a loro questa vittoria", parole che testimoniano il forte legame tra squadra e curva in una stagione che richiede compattezza e unità d'intenti per raggiungere gli obiettivi prefissati.