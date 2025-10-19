Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Catanzaro, Aquilani dopo la sconfitta: "Fragili e in cerca della svolta che non arriva"

Catanzaro, Aquilani dopo la sconfitta: "Fragili e in cerca della svolta che non arriva"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:27Serie B
Andrea Carlino

La sconfitta casalinga contro il Padova lascia strascichi pesanti in casa Catanzaro, con Alberto Aquilani che non nasconde la delusione e ammette apertamente le difficoltà di una squadra ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. "Sembra sempre che sia il momento giusto per la svolta, ma quel momento non arriva. A livello di impegno posso dire poco ai ragazzi, ma evidentemente ci manca qualcosa. Siamo fragili", ha dichiarato il tecnico giallorosso al termine del match terminato 0-1 per i veneti, come riporta Calcio Catanzaro. L'analisi della gara mette in evidenza errori che stanno pesando come macigni sul rendimento della squadra calabrese, con il gol subito che rappresenta l'ennesima dimostrazione di una vulnerabilità difensiva che compromette le prestazioni. La reazione dopo lo svantaggio non è bastata per raddrizzare una partita che avrebbe potuto cambiare volto con maggiore concretezza e cinismo sotto porta.

L'aspetto che preoccupa maggiormente riguarda la dimensione psicologica di un gruppo che fatica a trovare continuità e personalità nei momenti decisivi della gara. "Abbiamo preso gol al primo errore, poi abbiamo reagito in maniera disordinata creando comunque le condizioni per pareggiarla ma non ci siamo riusciti. La squadra ha comunque un'anima, perché ha voglia di provarci seppur con limiti rilevanti", ha spiegato Aquilani, sottolineando come la squadra possegga volontà ma manchi di quella qualità necessaria per trasformare le occasioni in punti. Il rigore fallito da Iemmello rappresenta l'emblema di una serata sfortunata e della mancanza di quel pizzico di fortuna che spesso accompagna le squadre nei momenti di difficoltà. "Segnare il rigore avrebbe dato un significato diverso al match", ha ammesso il tecnico, consapevole che l'episodio avrebbe potuto cambiare l'inerzia psicologica della contesa. La scelta di confermare la formazione utilizzata a Monza si basava sulla buona prestazione offerta per oltre un'ora in quella circostanza, ma ogni partita rappresenta una storia a sé e i giallorossi continuano a pagare la mancanza di vittorie e di entusiasmo.

La panchina del tecnico romano appare sempre più traballante dopo l'ennesimo risultato negativo che allontana il Catanzaro dalle ambizioni di alta classifica. "Mi sento in discussione, ma non da oggi. Sono io il responsabile, ma non mollo e ho scelto di venire qui perché credo in qualcosa. Non ho parlato del futuro con Polito, nello spogliatoio eravamo tutti dispiaciuti", ha dichiarato Aquilani con grande sincerità, assumendosi la piena responsabilità della situazione ma ribadendo la volontà di proseguire nel progetto.

