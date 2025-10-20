Guido Pagliuca è pronto a ripartire da Spezia: oggi l'annuncio, i dettagli dell'accordo

E' atteso per stanotte il summit societario che definirà il cambio di tecnico, da Luca D'Angelo a Guido Pagliuca: il tecnico toscano, ottenuto il via libera dall'Empoli (che lo ha esonerato la scorsa settimana), è pronto ad approdare in Liguria per prendere il posto sulla panchina ligura. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoweb.com il tecnico autore della rinascita della Juve Stabia nelle due ultime annate firmerà con la società aquilotta un accordo fino al termine della stagione con opzione per la successiva.

Le parole di Charlie Stillitano di ieri lasciavano poco spazio all'immagine e il cambio tra i due allenatori diverrà realtà stamane: "Siamo tutti delusi, non abbiamo cominciato il campionato come pensavamo e come volevamo. Oggi ero qui con Tom Roberts, che era al Picco per la partita. Non vogliamo dire niente di definitivo subito a caldo perchè è un momento concitato per tutti. Faremo un’analisi come facciamo sempre, guardiamo la squadra. Abbiamo bisogno di prenderci responsabilità, a partire da noi come proprietà.

Non è un problema che possiamo risolvere subito, dobbiamo analizzare con tutti cosa sta succedendo, con mentalità e cuore freddo, per prendere la decisione migliore per questa squadra. Eravamo ad un passo dalla Serie A, ora siamo ultimi in classifica in Serie B con la stessa squadra", ha detto dopo il ko interno contro il Cesena.