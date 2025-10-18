Fantacalcio, 7^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 7^ giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Atalanta-Lazio)
A:
B: Krstovic
C: Pasalic, Sulemana K, Carnesecchi, Hien, Ederson, Zalewski, Samardzic, De Ketelaere
D: Zappacosta, Maldini, Musah, Lookman, Ahanor, Brescianini, Bernasconi, Scalvini, Scamacca
E: Djmsiti, Sportiello
BOLOGNA (Cagliari-Bologna)
A: Orsolini
B: Skorupski, Odgaard, Cambiaghi
C: Ferguson, Castro, Zortea, Freuler
D: Vitik, Lykogiannis, Rowe, Heggem, Fabbian, Moro, Lucumi, Dominguez, Ravaglia, Bernardeschi, Dallinga, Holm, Miranda, Sulemana I.
E: Ilic, Pobega, Casale, De Silvestri
CAGLIARI: (Cagliari-Bologna)
A:
B:
C: Palestra, Caprile
D: Adopo, Prati, Idrissi, Obert, Felici, Folorunsho, Mina, Esposito, Kilicsoy, Luperto, Borrelli, Deiola, Gaetano
E: Mazzitelli, Pavoletti, Zè Pedro, Ciocci, Zappa, Rodriguez, Luvumbo
COMO (Como-Juventus)
A: Paz
B:
C:
D: Valle, Caqueret, Perrone, Baturina, Morata, Butez, Vojvoda, Kuhn, Diego Carlos, Posch, Ramon, Da Cunha, Douvikas
E: Goldaniga, Moreno, Smolcic, Kempf, Van der Brempt
CREMONESE (Cremonese- Udinese)
A:
B:
C: Baschirotto, Vazquez
D: Vardy, Zerbin, Bonazzoli, Vandeputte, Pezzella, Audero
E: Bianchetti, Ceccherini, Silvestri, Folino, Terracciano, Grassi, Bondo, Floriani, Sanabria, Payero, Faye, Sarmiento, Johnsen
FIORENTINA (Milan-Fiorentina)
A:
B:
C:
D: Piccoli, Fazzini, Nicolussi Caviglia, Ranieri, Kean, Mandragora, Dodo, Gosens, De Gea, Gudmudsson
E: Parisi, Viti, Sabiri, Fortini, Fagioli, Pablo Marì, Richardson, Ndour, Kouadio, Pongracic, Sohm, Comuzzo, Dzeko
GENOA (Genoa-Parma)
A:
B:
C: Malinovskyi, Norton-Cuffy, Vasquez, Martin
D: Frendrup, Colombo, Masini, Ellertsson, Carboni, Leali
E: Sabelli, Marcandalli, Vogliacco, Cuenca, Ekuban, Gronbaek, Ekhator, Ostigard, Thorsby, Venturino, Vitinha, Messias, Cornet
HELLAS VERONA (Pisa-Hellas Verona)
A:
B:
C: Giovane, Orban
D: Montipo, Bradaric, Serdar, Gagliardini, Belghali, Frese
E: Santiago, Nunez, Ebosse, Niasse, Mosquera, Sarr, Akpa Akpro, Bernede, Bella-Kotchap, Slotsager, Kastanos, Valentini, Cham
INTER (Roma-Inter)
A: Dumfries, Lautaro, Dimarco, Bastoni
B: Barella, Calhanoglu
C: Sommer, Bonny, Esposito P., Akanji
D: Zielinski, Mkhitaryan, Diouf, Luis Henrique, Acerbi, De Vrij, Frattesi, Sucic, Martinez Jo., Carlos Augusto
E: Palacios, Bisseck
JUVENTUS (Como-Juventus)
A: Vlahovic
B: Yildiz
C: Gatti, Kalulu, Di Gregorio, Thuram, Cambiaso, Conceicao
D: Perin, Adzic, Locatelli, Kelly, Openda, Zhegrova, David
E: Rugani, Kostic, Koopmeiners, Joao Mario, McKennie, Rouhi
LAZIO (Atalanta-Lazio)
A:
B:
C: Cancellieri, Zaccagni
D: Marusic, Tavares, Cataldi, Dia, Gila, Pedro, Provedel, Romagnoli, Guendouzi, Vecino
E: Noslin, Hysaj, Basic, Provstgaard, Mandas, Belhayane, Isaksen, Lazzari, Patric
LECCE (Lecce-Sassuolo)
A:
B:
C: Falcone, Sottil
D: Gaspar, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Camarda, Pierotti, Stulic, Tete Morente
E: Kouassi, Banda, Veiga, Rafia, Perez, Ndaba, Helgason, N'Dri, Berisha, Siebert, Sala, Ramadani, Maleh
MILAN (MIlan-Fiorentina)
A:
B:
C: Saelemaekers, Modric, Leao, Maignan, Gabbia, Pavlovic
D: Tomori, Fofana, Gimenez, Ricci, Loftus-Cheek, Nkunku, Estupinan
E: Chuckwueze, Bartesaghi, Athekame, Odogu, Balentien, De Winter, Terracciano
NAPOLI (Torino-Napoli)
A: De Bruyne, Hojlund
B: Mc Tominay, Spinazzola, Savic, Meret, Di Lorenzo, Anguissa
C: Lucca, Beukema, Neres, Elmas, Buongiorno
D: Gilmour, Olivera, Politano, Noa Lang, Gutierrez
E: Marianucci, Vergara, Ambrosino, Juan Jesus
PARMA (Genoa-Parma)
A:
B:
C: Pellegrino
D: Suzuki, Oristanio, Cutrone, Lovik, Ndiaye, Sorensen, Britschgi, Bernabè, Delprato
E: Circati, Keita, Troilo, Balogh, Djuric, Estevez, Benedyczak, Ordonez, Almqvist
PISA (Pisa-Hellas Verona)
A:
B:
C: Cuadrado,
D: Tramoni, Semper, Nzola, Akinsanmiro, Marin, Bonfanti, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli
E: Scuffet, Piccinini, Moreo, Mbambi, Hojholt, Meister, Aebischer, Lusuardi, Albiol, Lorran, Leris, Vural, Angori, Denoon, Buffon
ROMA (Roma-Inter)
A:
B: Svilar, Soulè
C: Cristante, Konè, Mancini, Dybala
D: Rensch, Dovbyk, El Shaarawy, El Aynaoui, Tsimikas, N'Dicka, Wesley, Ferguson, Angelino, Hermoso, Celik, Pellegrini Lo.,
E: Ghilardi, Baldanzi, Vasquez, Ziolkowski, Arena, Pisilli, Bailey
SASSUOLO (Lecce--Sassuolo)
A: Berardi
B: Laurientè, Pinamonti
C: Muric, Kone
D: Doig, Thorstvedt, Idzes, Fadera, Walukiewicz, Vranckx, Matic
E: Romagna, Lipani, Turati, Candè, Coulibaly W., Volpato, Iannoni, Cheddira, Pierini, Moro, Skjellerrup, Odenthal
TORINO (Torino-Napoli)
A:
B:
C: Simeone
D: Israel, Lazaro, Adams, Ngonge, Casadei, Vlasic, Asllani, Zapata
E: Pedersen, Dembelè, Tameze, Coco, Ilkhan, Nkounkou, Gineitis, Biraghi, Ilic, Maripan, Ismajli, Masina Nije
UDINESE (Cremonese-Udinese)
A:
B:
C: Solet, Atta, Davis
D: Piotrowski, Bertola, Zemura, Kamara, Zanoli, Ekklenkamp, Sava, Ehizibue, Miller, Lovric, Zarraga, Zaniolo, Okoye, Bravo
E: Karlstrom, Goglichidze, Rui Modesto, Kabasele, Palma, Gueye, Bayo, Buksa
