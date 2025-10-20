Inter pronta per l’Union Saint Gilloise. Turnover di Champions per Chivu?

Nemmeno il tempo di tornare a Milano ed è già vigilia di Champions League. L’Inter ha il vento in poppa e domani affronta l’Union Saint Gilloise nel terzo match della League Phase. I nerazzurri dopo Ajax e Slavia Praga sono a punteggio pieno e con la porta inviolata. Vietato sbagliare però per Lautaro Martinez e compagni. Una vittoria in Belgio metterebbe l’Inter sulla buona strada perché dopo il Kairat Almaty l’asticella si alzerà sensibilmente. Arriveranno i pezzi da novanta Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund.

Alla scoperta dell’Union Saint Gilloise, leader del campionato belga

Ventidue gol segnati, sei reti subite, vetta della classifica. Queste le coordinate dell’Union Saint Gilloise, leader del campionato belga a quota 26 punti. La squadra guidata da Hubert David ha perso solo due partite in stagione. Una, in casa, proprio in Champions League contro il Newcastle, con un pesante 0-4. Per il resto tra le mura amiche solo vittorie con 15 gol fatti e uno solo subito. In coppa è già arrivata la vittoria contro il Psv Eindhoven in trasferta. Squadra giovane, che segna molto. Ma il campionato belga non è la nostra Serie A

Chivu deve gestire le energie. Spazio al turnover?

La partita contro la Roma ha prosciugato diverse energie fisiche e mentali. Chivu dovrà centellinare le forze, tenendo conto che non potrà ancora contare su Marcus Thuram. Il francese viene ancora preservato per provare ad averlo al top nel match di campionato contro il Napoli. Potrebbe esserci qualche avvicendamento in mezzo e sugli esterni, facendo riposare uno tra Dumfries e Carlos Augusto. I nerazzurri si alleneranno oggi ad Appiano Gentile alle 12.00. Alle 19.00 invec la tradizionale conferenza stampa di Cristian Chivu.