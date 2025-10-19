Fiorentina, Pradè fa mea culpa: "Se c'è una persona che deve essere cacciata sono io"

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 2-1 contro il Milan, Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha risposto così alla domanda su quello che può fare Pioli per permettere ai viola di uscire da questa situazione: Se c'è una persona che ci può togliere da queste situazioni è soltanto Stefano, tutto il resto è colpa mia. Abbiamo una contestazione, ma è solo verso di me: la società mi ha messo a disposizione 90 milioni di euro e io sono l'unico colpevole".

Una sconfitta che pesa, ma il direttore sportivo difende l'operato dell'allenatore e fa mea culpa: "La stagione è partita male, abbiamo uno stadio in condizioni pietose, ma la stagione è appena iniziata e abbiamo due competizioni da onorare. Sono dispiaciuto per il presidente e per i tifosi. Se c'è una persona che deve essere cacciata quella sono io. La nostra convinzione è che l'uomo giusto per noi sia Stefano Pioli".