Condò: "Juve, dissoluzione definitiva. Gli ultimi dieci minuti di Dybala gridano vendetta"

“Una dissoluzione definitiva. Per Pioli un premio meritato”. Sulle pagine de la Repubblica, Paolo Condò analizza il 3-0 rifilato ieri sera dal Milan alla Juventus: “La stagione del Milan merita il premio finale, e il risultato di ieri lo avvicina di tanto. Dall’altra parte l’annus horribilis della Juventus ha conosciuto una nuova stazione, forse quella definitiva, e i cambiamenti necessari sono vasti e profondi. […] Ronaldo, per dire dell’uomo più legato al torneo più importante, ieri sera non è nemmeno sceso in campo. Gli ultimi dieci minuti di Dybala, di gran lunga il più pericoloso, gridano vendetta al cielo”.