CR7-Juve visto dal Sole 24 Ore: costato 360 milioni, affare stravolto dalla pandemia

Il Sole 24 Ore fa il punto su Cristiano Ronaldo in un lungo approfondimento e racconta i numeri dell'impegno economico della Vecchia Signora per il portoghese. 360 milioni per il quadriennio, 90 a stagione tra stipendio, tasse e ammortamento. Scrive il giornale che "sul versante dei ricavi strutturali, dopo lo sbarco a Torino di CR7, i bianconeri hanno però registrato un incremento biennale di 42 milioni grazie agli sponsor, grazie ai rinnovi con Adidas e Jeep (25 milioni in più rispetto a prima) e all’intesa con Allianz sui naming rights dello stadio. Inoltre nel primo anno di CR7, i ricavi da gare sono aumentati di 14 milioni e quelli da merchandising di 16".

Frenata per la pandemia Il problema economico è legato soprattutto alla pandemia. La recessione ha bloccato i surplus economici, anche perché la Juventus avrebbe incassato complessivamente, dopo l’arrivo di Ronaldo circa 250 milioni di più in quattro anni rispetto alla stagione 2017/18. Dunque, senza la pandemia, l'ingaggio di CR7 non sarebbe stato un disastro finanziario.