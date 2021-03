CR7, nonostante il gol col Portogallo arriva la bocciatura di O Jogo: "Non si nota per 45'"

vedi letture

Il gol al Portogallo non basta a Cristiano Ronaldo a evitare la sufficienza in tutti e tre i giornali sportivi del Portogallo. Voto 5 per O Jogo che evidenzia in generale una prestazione deludente dei campioni d'Europa in carica contro il modesto Lussemburgo: "Luxo de risultado" è il gioco di parole in prima pagina. Circa il giudizio a CR7: "Lo si nota a malapena fino all'intervallo. Nella ripresa il gol, ma ha sprecato due occasioni a tu per tu col portiere". Più clemente A Bola che non gli nega il 6, così come Record che gli assegna un punteggio di 3 su 5.