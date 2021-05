CR7: "Orgoglioso dei 100 gol con la Juve. Ora l'Europeo: abbiamo un titolo da difendere"

Altro messaggio social da parte di Cristiano Ronaldo dopo la stagione appena conclusa con la Juventus e in vista dell'Europeo con il Portogallo: "Ogni gol ha la sua storia alle spalle ed è sempre frutto del lavoro di squadra. Sempre! Orgoglioso di essere il primo capocannoniere della Juventus in Serie A dal 2008, orgoglioso di aver segnato più di 100 gol con questa fantastica maglia e orgoglioso di aver raggiunto i 40 gol per l'undicesima stagione nella mia carriera. E non è ancora finita! Domani iniziamo una nuova avventura con il Portogallo e daremo tutto quello che abbiamo! Andiamo ragazzi! Abbiamo un titolo importante da difendere!".