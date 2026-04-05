Favola Como, Suwarso non dimentica: "4 aprile 2019, che viaggio straordinario dalla Serie D"

Mirwan Suwarso, numero uno del Como, non dimentica quando e come tutto è iniziato. Sul suo profilo Instagram, l'imprenditore indonesiano ha postato infatti un carosello che ripropone il momento dell'acquisto dei lariani nel 2019: "4 aprile 2019. L’avventura è iniziata in Serie D. Che viaggio straordinario è stato", il suo ricordo esattamente sette anni dopo.

Oggi il suo Como, atteso dalla sfida di lunedì con l'Udinese valida per il 31° turno di Serie A, è in piena lotta per ottenere un posto nella prossima Champions League.