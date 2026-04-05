Favola Como, Suwarso non dimentica: "4 aprile 2019, che viaggio straordinario dalla Serie D"
TUTTO mercato WEB
Mirwan Suwarso, numero uno del Como, non dimentica quando e come tutto è iniziato. Sul suo profilo Instagram, l'imprenditore indonesiano ha postato infatti un carosello che ripropone il momento dell'acquisto dei lariani nel 2019: "4 aprile 2019. L’avventura è iniziata in Serie D. Che viaggio straordinario è stato", il suo ricordo esattamente sette anni dopo.
Oggi il suo Como, atteso dalla sfida di lunedì con l'Udinese valida per il 31° turno di Serie A, è in piena lotta per ottenere un posto nella prossima Champions League.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Conte pronto per il bis in Nazionale, sarà il nuovo Ct. Via libera di De Laurentiis che punta su Italiano. Torna Lautaro e l’Inter scaccia i fantasmi-scudetto. Gasperini contestato, ora rischia. Napoli-Milan, uno spareggio.
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Inter-Roma 5-2, le pagelle: Lautaro da sballo, Thuram ritrova il sorriso. Roma, serata da dimenticare
Napoli, la priorità è andare avanti con Conte. Fabregas, Italiano e Farioli le eventuali alternative
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile