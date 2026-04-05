Lazio, Provstgaard: "Sapevamo di non poter vincere tutte le restanti, ma siamo contenti per la ripresa"

Il difensore della Lazio Oliver Provstgaard è intervenuto ai microfoni di DAZN, al termine della gara pareggiata all'Olimpico contro il Parma. Un punto che allunga la striscia positiva della Lazio, questo il commento del centrale danese:

Come giudichi questo pareggio?

"Era una partita difficile, abbiamo dato il nostro 100% in campo. Non possiamo essere soddisfatti perché non è arrivata la vittoria, ma siamo contenti per il secondo tempo, abbiamo creato molti più pericoli rispetto al primo tempo".

Come stai fisicamente? Quanto è importante avere continuità per te?

"Il mio feeling ora è buono, mi sento bene in campo, sento i benefici degli allenamenti in settimana. Certo che giocando chiaramente si migliora di più, sono felice di questo periodo".

Aspettando l’Atalanta cosa si può fare? Complicato focalizzarsi su oggi pensando a un’altra sfida?

"Sì, può sembrare un passo indietro quello di stasera, ma il calcio è così, sapevamo di non poter vincere tutte le restanti partite. Quest'anno non abbiamo giocato l'Europa, siamo preparati per avere tre partite in una settimana, dovremo dare il massimo perché l'Atalanta è una buona squadra, ma abbiamo dimostrato l'ultima volta di poter far bene contro di loro".

Settimana difficile per l'eliminazione della Danimarca dal mondiale, quanto è difficile da gestire e cosa vi siete detti?

"E' stata una notte molto dura e triste, ho lasciato questo sentimento negativo da parte perché era una partita importante oggi per la Lazio e per me. E' difficile da gestire questa eliminazione, lo sapete anche voi in Italia come ci si sente dopo. Un mondiale può svoltare una carriera, ma ho ancora tempo davanti a me, ho dieci anni, i giovani avranno un'altra opportunità, è più dura per i più esperti".