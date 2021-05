Dalla Francia: Florenzi via da Parigi a fine stagione, nel suo futuro c'è la Roma di Sarri

Alessandro Florenzi può tornare alla Roma. A scriverlo è il quotidiano francese L'Equipe, secondo il quale il laterale attualmente in prestito al Paris Saint-Germain rientrerà nella capitale a fine stagione per... restarci. Sotto la guida di mister Maurizio Sarri, in pole position per guidare il club dei Friedkin nel 2021-22, il nazionale italiano potrebbe infatti vivere una nuova avventura con la squadra del suo cuore.