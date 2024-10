Ufficiale Fiorentina, ceduto Infantino in prestito all'Al-Ain di Hernan Crespo. Il comunicato

Altro addio in casa Fiorentina. Gino Infantino, centrocampista arrivato lo scorso anno ma che non ha mai avuto spazio né con Vincenzo Italiano né con Raffaele Palladino, è infatti passato in prestito all'Al-Ain fino al termine della stagione. Ad annunciarlo è stato il club degli Emirati Arabi, allenato da Hernan Crespo, con il seguente comunicato:

"Nell'ambito degli sforzi della Al-Ain Football Company per rinforzare la rosa e in conformità con i requisiti della stessa rosa dal punto di vista tecnico, annunciamo l'ingaggio del giocatore Gino Infantino, giocatore della nazionale argentina nella recente Coppa del Mondo Under-20, proveniente dalla Fiorentina, per una stagione in prestito".