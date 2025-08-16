Juventus tra Atalanta e mercato: Kolo Muani vicino al ritorno

La Juventus, ieri pomeriggio, si è allenata in vista della gara di oggi contro l’Atalanta. Il test di questa sera servirà a Igor Tudor per aumentare ulteriormente il minutaggio dei suoi giocatori. Il tecnico croato, molto probabilmente, riproporrà gran parte degli uomini visti contro il Borussia Dortmund, a cominciare dal trio offensivo formato da Conceição, Yildiz e David. In difesa potrebbe toccare ancora a Bremer, insieme a Kalulu e a uno tra Kelly e Gatti, mentre sulle corsie laterali dovrebbero esserci João Mario e Andrea Cambiaso. In mezzo, ci sarà certamente il grande ex Teun Koopmeiners che sarà affiancato da uno tra Manuel Locatelli e Khéphren Thuram. La Juventus, questa mattina, lascerà Torino per spostarsi in pullman a Bergamo in attesa della partita di stasera.

Kolo Muani si avvicina sempre di più.

La Juventus prosegue la trattativa con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani. Il ritorno del francese è una precisa richiesta di Igor Tudor. Nei sei mesi trascorsi a Torino, Kolo Muani si è integrato perfettamente alla Juventus con il suo atteggiamento sempre positivo, ritagliandosi un ruolo importante nello spogliatoio. Anche Damien Comolli, durante il Mondiale per Club, ha apprezzato il suo attaccamento alla causa bianconera. Per questo motivo il club ha deciso di fare uno sforzo significativo per riportarlo a Torino, accelerando a prescindere dalla situazione di Dusan Vlahovic. Bianconeri e PSG lavorano per trovare un accordo definitivo sulla base di 55 milioni tra prestito e obbligo di riscatto. Nel frattempo, il francese spera di arrivare in tempo per essere a disposizione nella prima sfida di campionato contro il Parma. Juventus e Kolo Muani sono dunque pronte a riabbracciarsi con la volontà di costruire un futuro insieme: il francese vuole diventare un pilastro della Vecchia Signora.

Tante situazioni aperte in uscita.

La Juventus lavora anche su diverse operazioni in uscita. Il nome più caldo è quello di Douglas Luiz: il Nottingham Forest vuole riportarlo in Premier League e il giocatore sembra interessato, anche grazie all’ottimo rapporto tra il suo agente e il club inglese. L’obiettivo è trovare un accordo alle condizioni della Juventus. Una volta che il brasiliano lascerà Torino, Comolli chiuderà per un centrocampista in entrata: il favorito sembra essere O’Riley. Attenzione anche a McKennie: la trattativa per il rinnovo è in alto mare e difficilmente si troverà un accordo. L’americano rischia di partire per evitare un addio a parametro zero nel 2026. Se dovesse partire, servirà un sostituto. Da monitorare anche Savona e Miretti. Quest’ultimo piace al Napoli, ma manca l’accordo con la Juventus; inoltre, l’infortunio attuale potrebbe rallentare la trattativa. Savona, invece, ha estimatori in Premier League, ma ha rinnovato il contratto lo scorso maggio fino al 2030.