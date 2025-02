Live TMW Fiorentina, Ndour: "Abbiamo sorpreso il Lecce con il cambio di modulo. Non era facile"

23:05 - Tra poco Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, parla in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce.

23:06 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa vi portate a casa?

"La settimana è stata diversa, venivamo da tre sconfitte ma abbiamo preparato benissimo la partita: vittoria importante per noi, soprattutto per la risposta caratteriale. Ora ci prepariamo per il Napoli e sarà difficilissimo, ma abbiamo trovato fiducia e morale per fare la nostra partita là".

Il suo ruolo è questo?

"In Nazionale (Under) gioco mezzala come oggi. Con il cambio modulo abbiamo sorpreso il Lecce, era lo schema più adatto a noi oggi e la vittoria ci ha dato ragione".

La determinazione è un vostro tratto?

"Nelle ultime ci è mancata cattiveria agonistica, oggi siamo stati molto bravi sotto questo aspetto. Potevamo chiudere prima, ma gli errori fanno parte del gioco".

Com'era ripartire dopo il ko a Verona?

"A Verona ci è mancata cattiveria, non era semplice con i tifosi forse non proprio dalla nostra parte. Io però sento la fiducia di mister e compagni, ero tranquillo e pronto ad affrontare questa partita".

23:09 - Termina la conferenza stampa.