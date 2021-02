Gasperini: "Real Madrid sarà ancora più attento per le assenze. Per noi la sfida più prestigiosa"

Come si tiene la qualificazione in vista del ritorno? Cosa pensi della distanza tra Atalanta e Real Madrid in questo momento? Sono le prime due domande poste in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League "La qualificazione si gioca in due partite, è chiaro che il risultato ideale sarebbe la vittoria ma dobbiamo stare molto attenti perché anche a causa delle assenze troveremo una squadra ancora più concentrata - ha detto Gasperini -. Sarà una gara di altissimo livello che bisognerà leggere nel modo migliore. Sono giocatori che non abbiamo mai incontrato, quindi solo in campo potremo avere la percezione della forza col Real. Loro sono una delle squadre più forti al mondo, noi da queste partite ne siamo sempre usciti con qualche conoscenza e qualità in più. Questa sarà la doppia gara più importante per il prestigio della rivale, poi negli ultimi due anni Liverpool e City hanno fatto anche qualcosa in più, ma i valori sono quelli delle più forti al mondo".

