Giroud nel mirino del Milan: "Il nonno non è morto! Voglio vincere trofei"

Olivier Giroud, attaccante della Francia, in un'intervista rilasciata a Le Figaro, parla anche del suo futuro. A 35 anni, l'attaccante del Chelsea su cui il Milan ha mostrato grande interesse, non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo: “Non sono finito, tutt’altro. Ho 35 anni, ma l'ambizione di un ragazzo di 20 anni. Mi concentro sul campo e su quello che devo fare, voglio sempre di più: vincere e nient’altro. Contate su di me, il nonno non è morto!"