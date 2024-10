Hummels, esordio con autogol: "Felice del debutto, triste per ciò che è accaduto"

Sfortunato esordio con la maglia della Roma per Mats Hummels. Entrato ieri sera al Franchi dopo l'espulsione di Mario Hermoso, il difensore tedesco è stato protagonista di uno sfortunato autogol che ha fissato il risultato di Fiorentina-Roma sul 5-1. "Felice di aver finalmente debuttato in Serie A e per la prima partita con il club. Triste per tutto quello che ieri è successo in campo".

Serie A, classifiche a confronto dopo 9 giornate

Napoli 22 punti (+5 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo nove giornate)

Inter 18 (-4)

Juventus 17 (-3)

Fiorentina 16 (-1)

Atalanta 16 (=)

Lazio 16 (+3)

Udinese 16 (+10)

*Milan 14 (-7)

Torino 14 (+5)

Empoli 11 (+4)

Roma 10 (-4)

*Bologna 9 (-2)

Como 9 (in Serie B)

Cagliari 9 (+6)

Hellas Verona 9 (+1)

Monza 8 (-4)

Parma 8 (in Serie B)

Genoa 6 (-2)

Venezia 5 (in Serie B)

Lecce 5 (-8)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 8 giornate della Serie A 2023/24.