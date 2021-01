Le pagelle di Ibrahimovic: bella risposta etica, ma il polverone con Lukaku non l'ha aiutato

Dopo il terremoto scatenato dalla lite con Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic contro il Bologna ha dato una "Bella risposta etica: atteggiamenti controllati e sacrificio per la squadra", scrive La Gazzetta dello Sport che gli assegna un 7 in pagella nonostante il calcio di rigore sbagliato, il quarto della sua stagione, come evidenzia il Corriere della Sera: "Non è al meglio, manca la solita lucidità. Il polverone non l'ha aiutato". "Non è il vero Ibra", taglia corto il Corriere dello Sport. Per Tuttosport è comunque determinante con un gol sfiorato e un penalty guadagnato.

I VOTI DI IBRAHIMOVIC

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6