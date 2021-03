Le pagelle di Leao: attiva la modalità notte. Così non può sostituire Ibrahimovic

Nel Milan privo di Ibra che rischia la sconfitta contro l’Udinese, grandi speranze erano riposte in Rafael Leao. Il giovane attaccante, però, non si è quasi mai visto e i giudizi sono nettamente negativi. “Una volta chiamava al telefono dopo aver segnato - scrive La Gazzetta dello Sport - adesso attiva la modalità notte prima che arrivi l’ora di andare a dormire”. Voto 4 per Tuttosport, lapidario: “Così non può sostituire Ibrahimovic”. Sulla stessa linea il Corsport: “Da centravanti ha il vizio di mettersi dietro il difensore”.

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4,5

MilanNews: 4,5