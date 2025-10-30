TMW Il Genoa cambia: intesa di massima col ds Diego Lopez. Sarà lui a decidere il futuro di Vieira

In casa Genoa si cambia. Il primo step, come vi abbiamo raccontato, riguarda il direttore sportivo. Marco Ottolini - sul quale si parla anche in ottica Juventus - è infatti in uscita dal club: per la sostituzione, c'è l'intesa di massima con Diego Lopez, ex Lens, che dunque è pronto a prenderne il posto. In sintesi, resta da sistemare solo l’addio con Ottolini e poi sarà formalizzato il nuovo uomo mercato.

Prossime ore dunque decisive, visto che domani pomeriggio è fissata la ripresa della squadra. Lo stesso Diego Lopez, una volta assunto il nuovo ruolo, avrà subito un compito delicato. E qui veniamo al secondo step: l'allenatore. Sarà infatti lui a prendere la decisione su Patrick Vieira, e in questo senso non sono da escludere decisioni forti. In caso di esonero del tecnico francese, infatti, prenderebbe piede la soluzione interna: Domenico Criscito, storico capitano del Grifone e allenatore delle formazioni giovanili. Con lui Roberto Murgita, già collaboratore tecnico del Genoa.