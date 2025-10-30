TMW Genoa-Ottolini, il ds ha preso tempo sul rinnovo: il punto sul futuro

Il Genoa naviga in acque complicatissime: ultima posizione in campionato, l'ennesimo ko nella giornata di ieri e un futuro tutto da scrivere. Il club ha confermato la fiducia al tecnico Patrick Vieira, chiaro che però le prossime uscite saranno decisive anche per il francese. A ballare, adesso, come emerso in mattinata, c'è anche il futuro del ds Marco Ottolini.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, l'uomo mercato del Grifone aveva una deadline stabilita con il club di Dan Sucu per il rinnovo che Ottolini non ha rispettato. O, per spiegarla chiaramente, non ha dato una risposta definitiva al Genoa, prendendo così tempo per decidere il da farsi sul futuro. Il club è in una spirale negativa preoccupante, la fiducia per rialzarsi c'è all'interno delle stanze della società genovese ma servono certezze per il presente e tra queste, al momento, non c'è un futuro con Ottolini che si è preso più tempo rispetto alla deadline sul rinnovo.