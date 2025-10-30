TMW Genoa, Diego Lopez in pole per il dopo Ottolini. E per la panchina idea Criscito-Murgita

Aria di cambiamenti al Genoa. Con il ds Marco Ottolini che dovrebbe presto separarsi dal club rossoblù , il nuovo uomo mercato del Grifone potrebbe essere Diego Lopez, ex Lens. Contatti in corso e possibilità che può diventare concreta nelle prossime ore. Il Genoa pensa al ribaltone anche in panchina, perché i risultati non aiutano e quindi potrebbe presto arrivare l'esonero per Vieira. In quel caso prenderebbe piede la soluzione interna: Mimmo Criscito, storico capitano del Grifone e allenatore delle formazioni giovanili. Con lui Roberto Murgita, già collaboratore tecnico del Genoa.

Uno scenario che potrebbe concretizzarsi a stretto giro di posta. Sono ore calde e di valutazione. La proprietà del Genoa riflette. Ottolini va verso l'addio. E Vieira traballa...