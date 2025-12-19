Bologna, Castro: "Dobbiamo sbagliare meno di zero, sogno di giocare con Lautaro"
Santiago Castro, attaccante del Bologna, ha parlato ai microfoni di Italia 1 prima della sfida di Supercoppa italiana contro l'Inter: "Sappiamo cosa dobbiamo fare, tutte le squadre hanno punti deboli. Dobbiamo sbagliare meno di zero, contro questo tipo di squadre se regali anche l'1% può essere difficile".
Sogni di giocare con Lautaro in nazionale?
"Sì, certo. Lautaro è un grandissimo giocatore che ha fatto grandissime cose in carriera: giocare con calciatori di questo livello è sempre bellissimo".
