Bologna, Di Vaio: "Castro impara da Immobile, vogliamo fare una grande partita"

Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, è stato intervistato da Sportmediaset a pochi minuti dalla semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter: "C'è tensione e la voglia di fare una grande gara. C'è tanta aspettativa da parte della squadra, del mister e di tutti noi. Giochiamo contro una squadra abituata a vincerla, secondo me la più in forma del campionato. Speriamo di fare una bella gara".

Volete dare fastidio?

"Sì, ce la vogliamo godere. Ce la siamo guadagnata sul campo e siamo contenti, sentiamo una grande responsabilità e vogliamo onorare al meglio questa competizione".

Dove può migliorare Castro?

"Santi è un ragazzo che ha grande fame, la sua prerogativa è quella di voler imparare ogni giorno. Ha la fortuna di potersi allenare con un grande attaccante come Immobile che ha fatto la storia del calcio italiano, non potrebbe avere un insegnante migliore per crescere sotto tutti i punti di vista: è un ragazzo che è arrivato in Europa molto giovane e questa grande fame che ha lo porterà lontano".