Cesena-Juve Stabia, i convocati di Abate: out Correia e Gabrielloni
"Stiamo abbastanza bene, tranne qualche ragazzo influenzato. Credo, però, che saranno tutti recuperabili. Solo Gabrielloni è sicuro assente". Il tecnico della Juve Stabia Ignazio Abate nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cesena ha annunciato che l’attaccante non sarà presente alla sfida del Manuzzi. Rispetto all’ultima gara mancherà anche Omar Correia fermato per un turno dal Giudice Sportivo.
Questo l’elenco dei 23 convocati:
Portieri: Confente, Signorini, Boer
Difensori: Ruggero, Bellich, Varnier, Baldi, Stabile, Carissoni, Giorgini, Mannini
Centrocampisti: Pierobon, Ciammaglichella, Duca, Maistro, Zuccon, Leone, Cacciamani, Mosti
Attaccanti: Burnete, Piscopo, De Pieri, Candellone
