Monza-Carrarese, i convocati di Calabro: out solo i lungodegenti Salamon e Arena

Attraverso i propri canali ufficiali la Carrarese ha pubblicato una nota con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Antonio Calabro per la gara di domani contro il Monza, valida per la 17ª giornata del campionato di Serie B.

Rispetto al match dello scorso weekend contro la Virtus Entella nessuna novità. Rimangono fuori i lungodegenti Salamon e Arena.

Portieri: Bleve, Bencaster, Fiorillo, Garofani

Difensori: Calabrese, Illanes, Imperiale, Oliana, Ruggeri

Centrocampisti: Belloni, Bouah, Bozhanaj, Cicconi, Hasa, Melegoni, Parlanti, Schiavi, Zanon, Zuelli

Attaccanti: Abiuso, Distefano, Finotto, Rubino, Sekulov, Torregrossa

Sulla sfida di domani il tecnico degli apuani ha parlato oggi nel consueto appuntamento con la conferenza stampa della vigilia. Ecco uno stralcio: “Vincere è un’iniezione di fiducia e ti consente di approcciare la settimana di lavoro con più serenità, che non significa rilassatezza, anche perché negli occhi dei miei ragazzi ho visto grande determinazione e voglia di continuare su questa strada dopo un periodo non semplice. I goal realizzati sono un fattore che ci rende soddisfatti ma non sorpresi, del resto noi dello staff tecnico abbiamo creduto ,dal principio, nell’infondere una mentalità propositiva. A ogni modo, sarebbe ancor più soddisfacente e probabilmente più utile se ci fosse maggiore equilibrio tra goal realizzati e reti subite, in quel caso probabilmente anche la classifica sarebbe diversa”.