Inter, Bonny: "Stasera non ci sono favoriti, il Bologna si è meritato di essere qua"

Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, è stato intervistato da Sportmediaset prima della semifinale di Supercoppa italiana contro il Bologna: "Non so se mi aspettavo di partire così forte, però le cose stanno andando bene per me e per la squadra. Oggi gioco con Thuram, ma davanti sono tutti grandi giocatori: ci sono anche Lautaro e Pio Esposito".

Come si affronta il Bologna?

"Il Bologna ha meritato di essere qua, non ci sono favoriti".