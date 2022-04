Il retroscena di Carnevali: "La Juve ci chiese Raspadori dopo CR7, poi prese Kean..."

Giacomo Raspadori è nome caldo per la Juventus che cerca sul mercato un erede a Paulo Dybala. Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha aperto alla trattativa con i bianconeri ("li aspetto"), ma anche svelato un retroscena relativo alla scorsa estate: "Ce lo hanno chiesto già a fine mercato estivo del 2021. Però non c'era tempo per imbastire una trattativa e alla fine presero Kean. Poi non ho più avuto contatti, ma abbiamo un ottimo rapporto: se vuole Raspadori, però, deve rassegnarsi a spendere".

C'è una cifra? La valutazione dei neroverdi è chiara: "È uguale per tutti i nostri gioielli - spiega Carnevali - si parte da 30 milioni e poi si valuta caso per caso".