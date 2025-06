Juventus, anche i bianconeri su Lucumí. Primi contatti con gli agenti del colombiano

La Juventus è al lavoro per rafforzare il proprio reparto difensivo e sta esplorando diverse opzioni sul mercato. Secondo quanto riferito da SportMediaset, una candidatura molto forte per la difesa bianconera è quella di Giovanni Leoni del Parma. Il giovane centrale, su cui c'è però una fitta concorrenza di altri top club, è un profilo che la Juventus sta monitorando con attenzione per il futuro.

Non solo giovani promesse, però. Il nome nuovo che circola in casa Juventus è quello di Jhon Lucumí. I bianconeri avrebbero infatti allacciato i primi contatti con gli agenti del difensore colombiano, attualmente in forza al Bologna. Lucumí ha un contratto in scadenza nel 2026, con un'opzione di rinnovo unilaterale in favore dei felsinei per un'ulteriore stagione. La Juventus valuta attentamente questa situazione contrattuale, cercando di capire la fattibilità di un'operazione per portare il difensore a Torino.

Nella stagione 2024-2025, ha collezionato 32 presenze in campionato (per un totale di 2.613 minuti giocati), fornendo 1 assist e giocando un ruolo chiave nella difesa del Bologna che si è qualificata per la Champions League. A queste si aggiungono 7 presenze e 1 gol in Champions League e 5 presenze in Coppa Italia, portando il suo totale stagionale a 44 presenze e 1 gol.