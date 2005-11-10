Kolo Muani con Woltemade: il doppio centravanti per il rilancio di Spalletti alla Juve

Il primo tentativo lo ha fatto a Cagliari e avendo portato in dote il gol che ha permesso di uscire dall'Unipol Domus con almeno un punto in tasca, Spalletti ha replicato anche a gara in corso al Balaidos nella partita di Europa League sul campo del Celta Vigo, trovando in cambio la seconda vittoria su due partite della Fase Campionato. Un successo che porta la firma dei due centravanti della Juventus.

Una coppia, non alternativa uno dell'altro

Nick Woltemade con Randal Kolo Muani. Assieme e non uno al posto dell'altro. Il tedesco ha cominciato da centravanti titolare, per far rifiatare il francese. Ha sfruttato la seconda occasione in Europa League, trovando un'altra rete grazie all'involontario assist di Marcos Alonso. Dal minuto 64, al suo fianco è subentrato Kolo Muani e il risultato lo si è visto a tempo quasi scaduto, con un colpo di testa quasi in fotocopia rispetto a quello di Cagliari.

Le parole del tecnico nel pre-partita

Spalletti, tra l'altro, aveva affrontato l'argomento anche prima del match: "Sì ma li faremo giocare insieme, e anche stasera magari ci sarà l'occasione. Ho lasciato fuori Kolo Muani e Nico Gonzalez che sono due che possono ribaltare la partita, hanno la forza fisica che strappa la palla del risultato. Nico è uno di quelli che questo veleno ce l'ha addosso. Ci sarà la possibilità di accontentarvi ma poi viene a mancare uno come Alajbegovic che quando riesce a mostrare le sue qualità la squadra gioca un buon calcio. Bisogna trovare qualche possibilità in più, ma non vedo così male la mia squadra in questo momento".