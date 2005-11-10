Calciomercato No Stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° ottobre

JUVENTUS, OCCHI SU DUE POSSIBILI SVINCOLATI DI LUSSO PER L'ESTATE: BRAHIM DIAZ E KOVACIC. IL CLUB BIANCONERO VALUTA ANCHE HOJBJERG, SESKO E VAN DIJK. L'INTER PENSA GIÀ AL FUTURO: ROMANO PIACE MOLTO, IN ESTATE POSSIBILE OFFERTA AL CAGLIARI. COMO, JACOBO RAMON NEL MIRINO DI CHELSEA E MANCHESTER UNITED: ARSENAL SI RAFFREDDA. FIORENTINA, TIMORE DI PERDERE A ZERO DODO: A NOVEMBRE INCONTRO DECISIVO CON GLI AGENTI. DARMIAN NON CORRE(VA) DA SOLO: AL BOLOGNA È STATO PROPOSTO ANCHE HYSAJ

La Juventus ha già cominciato a guardare alla prossima estate e il mercato dei parametri zero rappresenta una delle piste più interessanti. L’operazione Zeki Celik, arrivato a costo zero grazie al lavoro di Ricky Massara, ha confermato la strategia della Vecchia Signora, che nei mesi scorsi aveva valutato anche diversi profili poi accasatisi altrove. Ora Giovanni Carnevali, Massara e Marco Ottolini stanno preparando una nuova lista di possibili occasioni. In porta, per esempio, il nome più prestigioso è quello di Alisson: il brasiliano, che Massara e Spalletti conoscono dai tempi della Roma, potrebbe diventare un’opportunità se il suo contratto con il Liverpool non dovesse essere ulteriormente prolungato. In alternativa, la Juventus continua a osservare Santiago Beltran del River Plate, talento classe 2004 già cercato in estate e considerato un investimento per il futuro. La lista prosegue in difesa. Oumar Solet dell’Udinese resta un profilo monitorato, mentre sulla fascia sinistra David Raum del Lipsia è considerato uno dei potenziali pezzi pregiati della prossima sessione dei parametri zero. Il tedesco, classe 1998, potrebbe attirare l’interesse di numerosi top club qualora non trovasse un accordo per il rinnovo. Più defilato, ma comunque nei radar bianconeri, c’è Tyrick Mitchell del Crystal Palace. A centrocampo spiccano invece due nomi di peso: Stanislav Lobotka, possibile occasione qualora il Napoli non dovesse esercitare l'opzione di rinnovo fino al 2028, e Mateo Kovacic, sempre più vicino alla conclusione della sua lunga esperienza al Manchester City. Per la trequarti il sogno ri-porta a Brahim Diaz, il cui rinnovo con il Real Madrid resta ancora da definire. Da monitorare anche Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, già valutato e poi accantonato in estate. La Juventus vuole muoversi in anticipo per arrivare ai giocatori senza contratto prima della concorrenza, ma con una precisa regola economica: il nuovo tetto salariale resta fissato a 7 milioni, la cifra riconosciuta a Kenan Yildiz dopo il rinnovo.

La Juventus, ma soprattutto John Elkann ha voglia di investire e metterà a disposizione del club bianconero da subito 100 milioni di euro per il mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la priorità è rappresentata dal ritorno in Champions League e per questo nei radar è tornato il 31enne Pierre-Emile Hojbjerg, che dovrebbe prendere il posto in rosa di Teun Koopmeiners. Monitorato pure Darryl Bakola del Sassuolo, mentre sarà fatto un tentativo pure per Ait-Nouri in prestito, visto che è finito ai margini al Manchester City. Un occhio però va anche su quello che sarà e non solo sul presente. Così in lista c'è sicuramente Benjamin Sesko del Manchester Juventus, ma anche Brian Brobbey del Sunderland e Florian Balogun del Monaco. Un tris di nomi che fanno già sognare i tifosi della Vecchia Signora, che però si scaldano soprattutto con i possibili parametri zero: occhi su Virgil van Dijk, Mateo Kovacic, Bruno Fernandes, Fikayo Tomori e David Raum.

L'Inter non si lascia certo condizionare dalla prova negativa contro il Belgio e continua a tenere d'occhio Alessandro Romano che, in caso di aggiunta di peso in mezzo al campo, è in primissima fila nella lista della società nerazzurra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è presto per parlare di un dopo Calhanoglu, ma è chiaro che nelle idee di Marotta l'italiano potrebbe prendere il posto del turco, che ancora non ha rinnovato il suo contratto. I sardi saranno presto obbligati a esercitare l'opzione per riscattarlo dalla Roma, da cui lo preleveranno per circa 5-7 milioni di euro. Adesso il suo valore è almeno di 20 milioni, ma è facile immaginare che la Nazionale e le future partite di Serie A faranno accrescere ancora il prezzo del cartellino. Dai tempi di Barella però con i rossoblù l'Inter fa affari volentieri e questa potrebbe essere una nuova occasione.

Si allarga il novero dei club che hanno messo nel mirino Jacobo Ramon, del Como. Dopo l'Arsenal, infatti, il nome del difensore centrale spagnolo è finito nel mirino di Chelsea e Manchester United. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, i due club inglesi sono molto interessati al giocatore del Como. Con l''Arsenal in qualità di terzo incomodo, che al momento però sembra meno attivo di questa pista. Le indicazioni al momento disponibili non parlano di offerte né di cifre per Jacobo Ramon. Il quadro resterà da monitorare nelle prossime settimane, con Chelsea e Manchester United in prima fila e il Como chiamato a difendere uno dei suoi giocatori più apprezzati.

Dodo e la Fiorentina: una storia ed un rapporto che devono ancora trovare il loro finale. Il brasiliano ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 ma ancora non è stato fissato alcun appuntamento per parlare del suo futuro e soprattutto del rinnovo. Si pensava che ciò potesse accadere già in questa sosta e invece il discorso per ora è stato rimandato ma non archiviato. Per l’esterno non è stata un’estate semplice. Prima la possibilità di una cessione, poi l’arrivo di Joao Mario e Jimenez, infine gli interessamenti di Olympiacos e Nottingham Forest rimasti fini a stessi. E così alla fine Dodo è rimasto in viola. Visto l’inizio di stagione sa bene che ora per riconquistarsi un posto al sole dovrà lavorare ancora di più. Parallelamente però c’è anche la questione futuro da affrontare. I rapporti tra la Fiorentina e il suo agente Bertolucci sono buoni. Tra le parti, prima del mercato, c’è stata una promessa che se non ci fosse stato un addio si sarebbe trovata una soluzione ponte per non scontentare nessuno. E l’idea è ancora quella, forse il momento decisivo sarà nella prossima sosta di novembre prima della riapertura del mercato. Lì si capirà se si potrà trovare un’intesa per allungare il contratto e permettere ad entrambi di valutare poi il futuro a giugno. Se tutto questo non dovesse accadere è chiaro che la Fiorentina proverebbe a cederlo a gennaio. Impresa non semplice, visto che molti club a quel punto aspetterebbero a prenderlo a parametro zero. In primis il Napoli che già a giugno ci aveva fatto un pensiero prima di andare forte su Favasuli. Insomma presto la questione sarà chiarita. Dodo per ora resta in viola ma il suo futuro è ancora tutto da decifrare.

Il Bologna è a un passo dal perfezionare il tesseramento di Matteo Darmian, difensore di 37 anni capace di giocare sia sulla fascia che centralmente, soprattutto in una ipotetica linea a tre di retroguardia. Con l'ex Inter, che è rimasto svincolato dallo scorso 30 giugno dopo la conclusione del suo contratto con i nerazzurri, c'è l'intesa per un vincolo annuale, con opzione per andare avanti fino al 2028. Quello di Darmian, però, non è (stato) l'unico nome preso in considerazione in queste ore dal Bologna. Secondo quanto ricostruito da TMW, infatti, alla dirigenza del club emiliano è stato proposto anche il profilo di Elseid Hysaj (32 anni), nazionale albanese e anche lui tra gli svincolati, dopo la fine del precedente contratto con la Lazio alla fine dell'estate. Profilo di qualche anno più giovane rispetto a Darmian, l'ex Inter gli è stato però preferito per via di una maggior duttilità tattica, che potrebbe consentirlo a Palladino di utilizzarlo anche da centrale. Hysaj, in attesa dell'annuncio ufficiale con cui si esauriranno le sue possibilità di vestirsi di rossoblù, continua comunque ad allenarsi da solo per mantenere più alta possibile la condizione fisica. E la sosta per le nazionali in tal senso lo aiuta, visto che la settimana scorsa ha raggiunto la sua 100esima presenza con l'Albania, sfoderando una prestazione convincente nel 2-0 alla Bielorussia. Dopo aver riposato con San Marino, si prepara a scendere di nuovo in campo con la Finlandia. E il mercato lo tiene d'occhio, considerando che il giocatore (sondato anche dall'Ascoli in Serie B di recente) piace in Spagna.

NUOVO COMPAGNO DI SQUADRA PER BOVE: IL WATFORD INGAGGIA LO SVINCOLATO DIATTA. INCREDIBILE IN GHANA: QUEIROZ CAMBIA DI NUOVO IDEA E SI DIMETTE. ORA IL NUOVO CT. MAHREZ RIPARTE DAL QATAR: NIENTE RITORNO IN EUROPA, L'EX CITY HA SCELTO L'AL SHAMAL

Krépin Diatta non è più svincolato. L'attaccante senegalese, 27 anni, è un nuovo giocatore del Watford della famiglia Pozzo. Accordo per cinque anni e mezzo, scelto il numero di maglia che sarà il 15. Diatta ha rilasciato le prime dichiarazioni al sito ufficiale degli hornets: "Sono molto felice di unirmi alla squadra. Dopo aver parlato con le persone del posto, il progetto mi è apparso molto chiaro in mente. Il Watford è un club di alto livello che non molto tempo fa militava in Premier League, e credo che questo sia il posto che merita."

Nuovo dietrofront inatteso. Carlos Queiroz non è più il commissario tecnico del Ghana: la Federazione e l’allenatore portoghese hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che lo legava alla guida delle Black Stars. Una decisione maturata dopo un confronto definito da entrambe le parti "nel segno del rispetto reciproco", con l’obiettivo di mettere al primo posto gli interessi della Nazionale e del calcio ghanese. Queiroz lascia dopo un periodo nel quale aveva l’obiettivo di costruire una squadra competitiva in vista del Mondiale 2026, ma senza riuscire a creare le condizioni necessarie per dare continuità al progetto. Tra l'altro, l'addio era già stato annunciato al termine della rassegna iridata, ma un mese fa era arrivato la prima retromarcia: "Non è stata una decisione facile, ma entrambe le parti hanno ritenuto che fosse la scelta più appropriata nelle attuali circostanze", ha spiegato l’ex CT, che ha ringraziato la federazione, lo staff tecnico e soprattutto i giocatori. "È stato un onore servire il Ghana e le Black Stars. Credete in questi giocatori, proteggeteli e sosteneteli: il talento e il potenziale ci sono. Con unità, sostegno e il giusto ambiente questa generazione può ottenere grandi risultati".

Dopo l'addio all'Al-Ahli e il ritiro dalla Nazionale algerina arrivato dopo il Mondiale 2026, Riyad Mahrez era alla ricerca di una nuova sfida. L'ex stella di Leicester e Manchester City era stato accostato a diversi club europei, tra cui Como e Deportivo La Coruña, oltre alle ipotesi Turchia e Brasile con il Botafogo. Alla fine, però, la prossima tappa della carriera del fantasista algerino sarà ancora nel Golfo. Secondo quanto riportato da DZ Foot, il classe 1991 ha raggiunto un accordo per firmare con l'Al Shamal, club del campionato qatariota. Mahrez, attualmente a Dubai, attende di completare gli ultimi passaggi prima di raggiungere la sua nuova squadra, dove ritroverà anche due connazionali: Nassim Benaissa e Omar Rafik. A 35 anni, il campione africano sceglie dunque di proseguire la propria carriera lontano dai grandi palcoscenici europei, dopo aver lasciato un segno indelebile con il Leicester dello storico titolo in Premier League e con il Manchester City di Pep Guardiola.