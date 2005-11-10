Il Mancini-bis al test più duro: esame di francese per l'Italia. Parlano il ct e Bastoni

Ancora qualche ora, e l'Italia sarà impegnata nel test più difficile e probante di questa maxi-sosta, la prima del Mancini-bis: allo Stade de France gli Azzurri sono ospiti della sempre temibile Francia, uno di quegli esami duri a dir poco. Con un gruppo, quello della nostra nazionale, che perlomeno arriva al complicato appuntamento forte delle convinzioni e della fiducia ritrovate a Bursa, con il roboante poker rifilato a domicilio alla Turchia di Montella.

Parlano il ct e Bastoni

In conferenza stampa, hanno introdotto la partita Mancini e Bastoni. Cominciando dal ct, che ha introdotto così il match: "La sfida di domani è tra due squadre, non tra me e Zidane. Che, credo, siamo al primo incontro. La partita però è un classico del calcio europeo: la Francia ha giocatori incredibili ed è avanti rispetto a noi, sicuramente sarà una partita bella e importante, che ci dirà molte cose e ci sarà molto utile". Gli ha fatto eco il difensore: "Abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra con buone qualità, all'inizio di un percorso. La priorità nostra non è guardare le altre squadre ma trovare un'identità, che guardi la partita alla tv e dici che quella è l'Italia. Siamo a inizio percorso, serviranno fiducia, pazienza e possibilità di sbagliare".

Le probabili formazioni

Di seguito le scelte attese da parte dei due selezionatori, Mancini e Zidane, per l'attesa sfida delle ore 20.45 allo Stade de France.

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert; Koné, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Maldini, Pio Esposito, S. Esposito.