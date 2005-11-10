Como, Milla e Perrone alla Scuola Baracca: "Speciale il legame che unisce il club alla città"

Martedì 29 settembre, Máximo Perrone e Luis Milla hanno fatto visita alla Scuola Primaria Francesco Baracca di Como.

Ad accogliere i due centrocampisti BiancoBlu nella palestra dell'istituto sono stati circa 160 bambini, tra applausi e cori al ritmo di "Como, Como, Como".

Durante l'incontro, Lisa ed Emanuele, due giovani tifosi, hanno espresso a nome degli studenti la loro gratitudine per la visita e per l'opportunità di vivere un momento speciale insieme ai giocatori.

L'incontro ha rappresentato anche un'occasione per firmare autografi, scattare foto ricordo e condividere sorrisi con i bambini. Perrone e Milla hanno inoltre consegnato un piccolo dono agli studenti, accompagnato dall'augurio di un buon anno scolastico. Il regalo è stato consegnato anche ad altre scuole elementari del territorio.

Luis Milla ha commentato: "È stato fantastico ricevere un'accoglienza così calorosa da parte dei nostri piccoli grandi tifosi. Per noi è davvero importante condividere momenti come questi. Sentire tutto il loro entusiasmo e la loro gioia genuina ci ha dato una carica enorme oltre a mostrare quanto sia forte e speciale il legame che unisce il club a tutta la città"

Tra i momenti più emozionanti della giornata riportiamo quello vissuto da Emanuele, un piccolo tifoso che indossava una maglietta di Nico Paz. La possibilità di incontrare da vicino i propri idoli e di abbracciarli lo ha emozionato al punto da commuoversi.

La visita alla scuola rappresenta un ulteriore passo nel percorso del club volto a rafforzare il legame con il territorio, la comunità e le nuove generazioni di tifosi.