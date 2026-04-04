Lazio, Maldini: "La sosta ha interrotto il nostro momentum, siamo pronti per ripartire forte"

La Lazio torna in campo all'Olimpico, con l'obiettivo di dare continuità alla striscia positiva. Bisogna superare un Parma, in cerca di riscatto. Daniel Maldini ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-gara: "Veniamo da un periodo molto positivo, siamo molto entusiasti. L'importante rra finire bene, come abbiamo fatto, questa sosta ha interrotto il nostro momentum ma siamo pronti per ricominciare forte".

Cosa vi siete detti dopo la brutta sconfitta di Torino?

"Ci siamo parlati, abbiamo discusso e chiarito cosa non stava funzionando. Ci siamo messi di allenamento in allenamento a far le cose bene, seguendo le indicazioni del mister, i risultati si sono visti".

Le formazioni ufficiali di Lazio-Parma:

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro

A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Noslin, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Basic, Przyborek, Lazzari, Farcomeni

Allenatore: Maurizio Sarri

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Keita, Nicolussi Caviglia, Bernabé, Valeri; Pellegrino, Strefezza

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Sorensen, Elphege, Ordonez, Carboni, Mena Martinez

Allenatore: Carlos Cuesta