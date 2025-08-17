Lazio, Mandas sull'alternanza con Provedel: "Sarri non ci ha detto chi sarà il titolare"

Christos Mandas, portiere della Lazio, è intervenuto ai microfoni dei media presenti in zona mista, tra cui LaLazioSiamoNoi.it, dopo la vittoria per 2-0 in amichevole contro l'Atromitos: "Siamo contenti per il lavoro fatto durante la preparazione e del fatto che giochiamo bene. Siamo pronti per il campionato".

Che cosa ne pensa dell'alternanza con Provedel? Sarri per ora non ha ancora deciso chi sarà il numero uno?

"Quando io mi alleno forte lo fa anche lui e questo mi permette di migliorare il livello. Nello spogliatoio c'è un bel clima. Non importa chi gioca, ma che si faccia bene. La decisione sarà del mister Sarri, ancora non ci ha detto chi sarà il titolare. In amichevole ci siamo sempre alternati".

In che cosa si sente diverso oggi rispetto a quando è arrivato?

"Sono migliorato nel gioco con i piedi, ci lavoro tanto. L'anno scorso con Baroni sono cresciuto tanto nella mentalità, nelle uscite, nello stare in porta, quest'anno nella tecnica con i piedi".

Che cosa ne pensa della rissa?

"Non sono belle cose. Il primo tempo è stato nervoso, ma dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, non van bene".

LAZIO - ATROMITOS 2-0 (77' Noslin, 90’ Pedro)

LAZIO (4-3-3): Mandas (46' Provedel); Lazzari (46' Marusic), Gila (86' Hysaj), Provstgaard (73' Romagnoli), Pellegrini (57' Nuno Tavares); Dele-Bashiru (46' Dia), Cataldi (57' Rovella), Guendouzi (86' Basic); Cancellieri (65' Pedro), Castellanos (Esp.), Zaccagni (73' Noslin). A disp.: Furlanetto. All.: Sarri.

ATROMITOS: Choutesiotis (46' Koselev); Stavropoulos, Michorl (80' Karamanis), Van Weert (37' Tsamakis), Palmezano Reyes, Marin Ruiz, Ouedraogo (80' Tsiloulis), Uronnen, Baku (80' Tsingaras), Lima Santos (Esp.), Tzovaras (77' Jubitana). A disp.: Athanasiou, Mountes, Papadopoulos, Tsantilas, Batos. All.: Vokolos.