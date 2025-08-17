Napoli, quale futuro per Mazzocchi? Nodo liste, ipotesi Pisa e Cagliari

Quale futuro per Pasquale Mazzocchi? Secondo quanto riporta La Repubblica, il suo futuro a Napoli resta in bilico. Il terzino, 30 anni, cresciuto a Napoli e molto legato alla città, si è guadagnato il rispetto e della tifoseria per lo spirito di sacrificio e per la presenza positiva all'interno dello spogliatoio.

Nonostante ciò però, la questione legata alla compilazione delle liste per il campionato costringe la dirigenza del club di Aurelio De Laurentiis a valutare una soluzione differente per il suo prossimo futuro. Anche per liberare uno slot utile per gli equilibri tecnici della rosa.

Già in passato Mazzocchi era stato seguito dal Sassuolo e, anche in questa sessione, diversi club hanno manifestato interesse nei suoi confronti. Al momento, le ipotesi più concrete secondo il quotidiano sembrano condurre al Pisa e soprattutto al Cagliari, che appare particolarmente attento alla sua situazione e disposto ad approfondire i contatti per portarlo in Sardegna. La decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni, con il direttore sportivo Giovanni Manna al lavoro per trovare una soluzione definita prima della chiusura ufficiale del mercato.