Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Donadoni: "Il Milan può vincere lo scudetto. Perdere Theo Hernandez magari farà bene"

Donadoni: "Il Milan può vincere lo scudetto. Perdere Theo Hernandez magari farà bene"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:38Serie A
di Alessio Del Lungo

Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan e allenatore che ha ricoperto anche il ruolo di ct dell'Italia, ha parlato a gazzetta.it del Diavolo: "Credo lo sappiano bene anche in società che iniziare così presto la stagione sia un'anomalia. La speranza, e anche la mia convinzione, è che la brutta annata alle spalle sia stata d’insegnamento e che certi errori non si ripetano. In questo senso, aver puntato su Massimiliano Allegri è un bel segnale".

Ha molta fiducia in Allegri?
"Beh, la sua storia parla da sola. In più, Allegri conosce già Milanello e tutto il contesto attorno al Milan".

Che le pare finora delle mosse di Tare?
"Da Jashari a Estupinan e De Winter, il Milan ha scelto profili interessanti, che però devono confermarsi ad altissimo livello. Per me hanno tutti la qualità per fare il salto, ma aspetto anche di vedere chi arriverà in attacco per dare un giudizio".

Sembra chiaro che il primo obiettivo sia Hojlund del Manchester United.
"Centravanti giovane, che ha già assaggiato la Serie A e questo è un bene. Poi ogni attaccante ha peculiarità importanti, ma molti non tengono conto quanto sul rendimento di una punta sia importante il lavoro collettivo della squadra. Ecco, Hojlund mi sembra proprio il classico giocatore che finalizza la manovra dei compagni, con caratteristiche ben definite. Non è il tipo che si crea occasioni da solo, magari partendo in solitaria e dribblando gli avversari. Se il Milan lo ha scelto è perché sarà convinto possa essere messo in condizione di esprimere le sue qualità. Non dimenticherei però Gimenez, che mi sembra già partito con la testa giusta".

Qualche tifoso ritiene serva un altro rinforzo in difesa, nonostante l’arrivo di De Winter: è d’accordo?
"Nessuno è più qualificato di Allegri quando si parla di difesa. Max ha sempre basato i suoi successi partendo dalla solidità delle sue squadre. Se al Milan manchi qualcosa nel reparto, Allegri saprà valutarlo senz’altro in tempo per intervenire - nel caso - ancora sul mercato. Di certo la tenuta difensiva è stata una delle problematiche della scorsa stagione e tutti dovranno fare uno sforzo per sistemare le cose".

Al di là del mercato, serve uno step da chi c’era già. Leao su tutti...
"Rafa è stato sempre nel centro del mirino. Che sia un giocatore in grado di fare la differenza lo sanno tutti. Cosa gli è mancata spesso? La continuità, la voglia di essere sempre protagonista. E non intendo solo in partita, ma anche negli allenamenti, in spogliatoio... Solo così può essere riconosciuto pure dai compagni. Di sicuro Leao sarà aiutato dal tecnico, ma non è più un ragazzino, deve convincersi prima di tutto da solo di quanto è forte".

Chi mancherà di più al Milan tra Theo, Thiaw e Reijnders?
"Hernandez per anni è stato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Però, non è detto che un gran giocatore sia sempre funzionale o positivo per lo spogliatoio. Il Milan deve ripartire innanzitutto dalla forza del gruppo. E allora chissà che perdere un terzino di qualità come Theo non faccia in realtà bene alla squadra per altri motivi".

Il Napoli ha vinto lo scudetto dopo un decimo posto: questo Milan può imitarlo?
"Sì. Non dico sia semplice, ma la squadra ha le qualità per farlo, soprattutto se ha fatto tesoro degli errori del passato".

Milan a parte, come vede la griglia scudetto?
"Il Napoli campione si è rinforzato, quindi ai nastri di partenza è per forza favorito. L’Inter ha cambiato guida, ma resta l’Inter. Un po’ più dietro vedo Juventus, Roma e Atalanta. Anche se rispetto a qualche anno fa, quando la Juve vinceva nove scudetti di fila, non c’è un divario netto tra chi parte davanti e le altre".

Attiva l’Offerta con DAZN e Prime e Risparmi il 50% fino a Gennaio 2026. Scopri la Promo di TIMVISION!
Articoli correlati
Donadoni sta con Retegui e Inzaghi: "Arabia? Il 99% avrebbe fatto la stessa scelta"... Donadoni sta con Retegui e Inzaghi: "Arabia? Il 99% avrebbe fatto la stessa scelta"
Donadoni confida in Allegri: "Sa bene come si gestiscono le pressioni che ci sono... Donadoni confida in Allegri: "Sa bene come si gestiscono le pressioni che ci sono al Milan"
Donadoni: "Perplesso dalla gestione della FIGC. Gattuso persona collaudata" Donadoni: "Perplesso dalla gestione della FIGC. Gattuso persona collaudata"
Altre notizie Serie A
Nocerino: "Allegri se ne frega di commenti e preconcetti. Con lui mi ritrovai buttato... Nocerino: "Allegri se ne frega di commenti e preconcetti. Con lui mi ritrovai buttato in campo"
Bucciantini: "La Juve non ha l'obbligo di vincere lo scudetto e potrebbe beneficiarne"... Bucciantini: "La Juve non ha l'obbligo di vincere lo scudetto e potrebbe beneficiarne"
Napoli, l'infortunio di Lukaku è serio. Zazzaroni: "Si pensa ad un attaccante in... Napoli, l'infortunio di Lukaku è serio. Zazzaroni: "Si pensa ad un attaccante in prestito"
Hellas Verona, Suslov sul grave infortunio: "Lunedì mi opero a Roma" Hellas Verona, Suslov sul grave infortunio: "Lunedì mi opero a Roma"
Frigan: "Se non fossi pronto per la Serie A, non avrei accettato il Parma" Frigan: "Se non fossi pronto per la Serie A, non avrei accettato il Parma"
Il Panathinaikos guarda ancora in Italia: interesse per Payero, la possibile offerta... Il Panathinaikos guarda ancora in Italia: interesse per Payero, la possibile offerta all'Udinese
Il Cagliari vuole un nuovo difensore centrale: piace Santiago Fernandez del Talleres... Il Cagliari vuole un nuovo difensore centrale: piace Santiago Fernandez del Talleres
Zago: "Gasp tra i migliori tecnici del calcio italiano degli ultimi tempi. Sosteniamo... Zago: "Gasp tra i migliori tecnici del calcio italiano degli ultimi tempi. Sosteniamo la Roma"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ci siamo per Kolo Muani. O’Riley ora è il primo nome per il centrocampo. Inter, c’è Solet in pole position. Il Neom forte su Pavard. Roma, stretta finale per Sancho e Bailey. Napoli, domani il giorno di Juanlu Sanchez
Le più lette
1 Juventus, ci siamo per Kolo Muani. O’Riley ora è il primo nome per il centrocampo. Inter, c’è Solet in pole position. Il Neom forte su Pavard. Roma, stretta finale per Sancho e Bailey. Napoli, domani il giorno di Juanlu Sanchez
2 Fascetti: "Lookman? Interverrei in modo drastico. Leoni? Gli inglesi ci vedono lungo"
3 Juventus, Cherubini ricorda: "Yildiz? Se il Bayern non ci avesse portato via un 16enne..."
4 Moggi durissimo: "Per chi fa come Lookman servirebbero squalifiche pesanti"
5 Milan, il retroscena: prese informazioni per Krstovic, poi si è ritirato per il prezzo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Accelerata del Bologna per Asllani: può arrivare a titolo definitivo, il Torino non molla
Immagine top news n.1 Atalanta, blitz deciso per Zalewski: 16 milioni proposti all'Inter, si può chiudere
Immagine top news n.2 NEOM su Pavard, Galtier svela: "Abbiamo provato a convincerlo, so che ha molte offerte"
Immagine top news n.3 Cagliari, che fatica contro l'Entella: i rossoblù passano il turno ai rigori per 6-5
Immagine top news n.4 Primo gol per David, applausi per Vlahovic: la Juventus vince 2-1 contro l'Atalanta
Immagine top news n.5 Como, Fabregas dice stop: "Altri colpi di mercato? No, è tutto chiuso: siamo questi"
Immagine top news n.6 Inter, Dimarco sblocca l'amichevole con l'Olympiakos ma esce per un problema fisico
Immagine top news n.7 Roma, Gasperini su Koné: "Sarebbe una perdita importante. Sancho? No comment"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I due giocatori da non perdere nel nuovo Sassuolo che nasce di Fabio Grosso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Heggem e Vitik. Così Sartori ha deciso di investire ancora una volta sulle sue idee
Immagine news podcast n.2 L'Udinese ha preso uno dei giovani talenti più ambiti in mezza Europa
Immagine news podcast n.3 La rivoluzione del Liverpool passa anche da un colpo in Serie A
Immagine news podcast n.4 Il Newcastle ha la difesa (e non solo) dei sogni di... Paolo Maldini al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Parlato sulle seconde squadre: "Meglio far crescere i giovani in casa che mandarli in prestito"
Immagine news Serie C n.2 Bolis sul Football Video Support: "Primi ad averlo, ci stiamo istruendo per capire come funziona"
Immagine news Serie C n.3 Pineto, il ds Di Giuseppe: "Girone B è il raggruppamento di ferro. L'Arezzo si è mosso meglio"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nocerino: "Allegri se ne frega di commenti e preconcetti. Con lui mi ritrovai buttato in campo"
Immagine news Serie A n.2 Bucciantini: "La Juve non ha l'obbligo di vincere lo scudetto e potrebbe beneficiarne"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, l'infortunio di Lukaku è serio. Zazzaroni: "Si pensa ad un attaccante in prestito"
Immagine news Serie A n.4 Hellas Verona, Suslov sul grave infortunio: "Lunedì mi opero a Roma"
Immagine news Serie A n.5 Frigan: "Se non fossi pronto per la Serie A, non avrei accettato il Parma"
Immagine news Serie A n.6 Il Panathinaikos guarda ancora in Italia: interesse per Payero, la possibile offerta all'Udinese
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza e Juve Stabia puntano Correia della Triestina. Le commissioni frenano il trasferimento
Immagine news Serie B n.2 Il Pescara si inserisce nella corsa a Cittadini. Possibile affondo nelle prossime ore
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Calabro: "Con l'Udinese le motivazioni non verranno meno. Soddisfatto della rosa"
Immagine news Serie B n.4 Spezia-Sampdoria, i convocati di Donati: tre assenti in difesa. Recuperato Pedrola
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Saric verso il ritorno in Turchia: è vicino all’Antalyaspor
Immagine news Serie B n.6 Palermo-Joronen, annuale con rinnovo in caso di Serie A
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, ci siamo per Zambataro. L'esterno potrebbe firmare nella giornata di domani
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Paci sul mercato: "Stiamo aspettando degli innesti. Fiducia nella società"
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, Rutigliano ancora sugli scudi. Si accende il mercato per il centrocampista
Immagine news Serie C n.4 AlbinoLeffe, Lopez: "Se ci fosse stato qualcuno da Coverciano, mi avrebbe bocciato"
Immagine news Serie C n.5 Vis Pesaro, sospiro di sollievo per Zoia: esami negativi dopo il trauma cranico-cervicale
Immagine news Serie C n.6 Il Catania omaggia Pippo Baudo: stasera lutto al braccio in occasione della sfida al Crotone
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter, è nuovamente addio con Diaz: la francese torna in prestito al Fleury
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, sovraccarico muscolare per Bonansea. Non convocata per la The Women's Cup
Immagine news Calcio femminile n.3 Novellino lascia il calcio giocato: "Scelta difficile. Non so se sia un addio o un arrivederci"
Immagine news Calcio femminile n.4 Calcio femminile: Sofia Cantore segna al debutto negli Usa ed è subito record
Immagine news Calcio femminile n.5 Stasera si conclude la The Women's Cup: la finale Juve-Inter gustoso anticipo della Serie A
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter, arriva un talento balcanico a centrocampo: Masa Tomasevic ha firmato un triennale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Morata al Como non solo per il lago…