Tacchinardi convinto dalla nuova Juventus: "Tudor, giocatori e club affamati e cazzuti"

La Juventus di Igor Tudor prende forma anche se mancano diverse operazioni da completare sul mercato per iniziare al meglio la nuova stagione: ieri sera è arrivato però un test positivo in questo precampionato, vinto 2-1 contro l'Atalanta.

L'ex centrocampista della Juventus e oggi opinionista, Alessio Tacchinardi, dal proprio profilo Instagram ha raccontato di aver assistito dal vivo all'amichevole disputata dai bianconeri, dicendo la sua sulle impressioni che lasciano ad oggi i bianconeri.

Queste le sue parole: "Ho voluto mettere questa foto (una foto dove i giocatori della Juventus sono raggruppati, n.d.r.) perché il mio primo pensiero dopo Atalanta-Juve è questo: gruppo! Ho avuto il piacere di parlare con Comolli, Modesto ed il Chiello, ed al fischio finale ho avuto questa sensazione. Oggi non è al completo ma la strada è giusta, società allenatore e staff sono affamati per tornare a vincere, sono un gruppo sano, tosto e cazzuto come deve essere la Juve! La mia Juve ha vinto tanto, non era la più forte ma aveva un’alchimia tra società squadra e tifosi pazzesca e la società vuole terribilmente tornare a quei valori. Poi ho salutato Igor, è carico a pallettoni, sereno, felice, la Juventus vuole tornare a mordere", ha scritto l'ex centrocampista bianconero.