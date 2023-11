Le pagelle del Torino - Sanabria timbra, Bellanova una freccia, Tameze gigante in difesa

Risultato finale: Torino-Sassuolo 2-1

Milinkovic-Savic 6 - Nulla può sul gol del Sassuolo che arriva al primo tiro verso la sua porta. Per il resto attento sui cross, da rivedere invece quando imposta l’azione con i piedi. Ci mette la manona sulla conclusione di Laurienté che poi colpisce la traversa.

Tameze 7 - Difensore atipico, lo troviamo spesso in fase di possesso sulla corsia destra. Da due suoi anticipi secchi e da due suoi assist nascono le reti del Torino. Fra i migliori in campo della sua squadra.

Buongiorno 6,5 - Sempre sicuro al centro della difesa, non fa vedere palla a Pinamonti. In attacco si rende pericoloso sui calci da fermo ma questa volta Consigli fa ottima guardia e e respinge.

Rodriguez 5,5 - Rimette in partita il Sassuolo con un errore da matita blu. Sbaglia l’apertura verso Vojvoda servendo Berardi e dando via alla transizione che genera il pareggio di Thorsvedt. Esce anche lui per un problema muscolare. Dal 44’ Zima 6,5 - Anche lui costretto a scendere in campo a freddo, disputa una frazione di gara molto attenta.

Bellanova 6,5 - Un pericolo costante sulla fascia destra. Fa il bello e il cattivo tempo fin dalle prime battute del match facendosi vedere sempre al traversone verso il centro dell’area creando occasioni su occasioni. Nel secondo tempo viene contrastato di più da Vina ma dà tutto. Dall’83’ Lazaro s.v.

Linetty 6 - Ordinato nell’andare a chiudere gli spazi a centrocampo, nel vivo dell’azione della sua squadra. Precisi i suggerimenti per le punte come in occasione della conclusione di Zapata.

Ricci 6 - Otto minuti ad alto livello fra anticipi e aperture verso i compagni. Costretto però a lasciare il campo dopo appena nove minuti di gioco per un problema muscolare. Dal 9’ Vlasic 7 - Entra senza riscaldamento, si fa vedere molto bene in appoggio alle punte con la sua velocità. Vicinissimo al gol con un colpo di tacco delizioso.

Ilic 6,5 - Parte molto forte facendosi vedere su tutto il fronte d’attacco. Dal pareggio del Sassuolo cala un po’ fallendo qualche appoggio anche facile. Ma sui calci da fermo è sempre pericoloso.

Vojvoda 6,5 - La prima occasione del match porta la sua firma. Si fa vedere spesso sulla corsia di sinistra sui cambi di gioco dei compagni e rientra, quando capita, per calciare col destro.

Zapata 6 - Il gol non arriva nemmeno stasera ma ha diverse occasioni che sfumano per una questione di pochi centimetri. Sfortunato ma si muove molto su tutto il fronte offensivo.

Sanabria 7 - Prima calcia addosso a Consigli ma è solo il preludio alla rete con cui sblocca il match con un’azione analoga. Gol ma anche tanto lavoro sporco per il numero 9 granata. Dall’83’ Radonjic s.v.

Ivan Juric (squalificato in panchina Matteo Paro) 7 - Secondo successo consecutivo in campionato per la squadra che parte subito forte ma, una volta raggiunta, non si scoraggia e continua a produrre ma non a capitalizzare tutto.