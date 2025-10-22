Mateo Pellegrino, il miglior acquisto del Parma nel 2025. Per 2 milioni più il 50%

Mateo Pellegrino è probabilmente il miglior acquisto del Parma del 2025. Arrivato a gennaio, è ora il centravanti titolare dei ducali, capace di segnare gol pesanti come quello alla Juventus della scorsa stagione. Oppure la doppietta al Torino, o quello all'Inter. Eppure un anno fa era distante due squadre dall'arrivare in ducale. Prima alla Platense in prestito, poi - appunto - passato al Velez di ritorno.

Fino al 29 gennaio sembrava una trattativa molto complicata, perché il Velez non aveva intenzione di cederlo. “Abbiamo ricevuto l’offerta - spiegava il presidente del Fortin, Fabian Berlanga - ma abbiamo deciso di rifiutarla dal primo giorno perché non soddisfa le esigenze del club”. Così la proposta è stata modificata a 2 milioni di euro più il 50% della futura rivendita. “Posso solo ringraziare il Parma per avere creduto in me - aveva poi spiegato lo stesso centravanti alla prima conferenza stampa - mi dispiace solo per i tifosi, avrei preferito separarmi da loro in altro modo”.

Ora sta cercando la definitiva consacrazione nello stadio che era quello di Hernan Crespo, uno dei suoi idoli da bambino. Da adolescente invece aveva giocato nell'Inter, salvo poi tornare in Argentina con il padre, ex difensore. Oggi Mateo Pellegrino compie 24 anni.