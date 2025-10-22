Djimsiti, il capitano carica l'Atalanta per stasera. Nel mezzo un suo record

L’Atalanta suona la carica per la gara di oggi contro lo Slavia Praga: l’obiettivo è fare un passo importante in classifica e, soprattutto, far tesoro dei consensi raccolti durante l’ultima partita di Champions League contro il Club Brugge. Dalla grande voglia di vincere fino alla necessità di migliorare la concretezza nonostante la Dea abbia davanti un parco attaccanti di tutto rispetto.

Tutto è racchiuso in un grande obiettivo: vincere. Esattamente ciò che ha dichiarato ieri Djimsiti in conferenza stampa, caricando l’ambiente da vero capitano: lui che insieme al gruppo dei “senatori” Pasalic e De Roon rappresenta cosa voglia dire indossare la maglia nerazzurra. Proprio Djimsiti, infatti, ha raggiunto un traguardo importante con l’Atalanta (l'ennesimo dal 2018 fino ad oggi).

Se dovesse scendere in campo contro lo Slavia Praga, Berat Djimsiti toccherebbe quota 296 presenze con l’Atalanta: ad oggi il secondo difensore centrale con più presenze nella storia del club, dietro soltanto a Rafael Toloi che ne conta 313 (traguardo che potrebbe essere non solo raggiunto, ma anche superato dal difensore albanese). Un record assoluto per un giocatore che a Bergamo è cresciuto non solo calcisticamente, ma anche umanamente, aspettando grandi soddisfazioni tra campionato e Champions League: competizione che ha vissuto fin dal debutto nel 2019.