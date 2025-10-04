Il Parma si gode Pellegrino: bomber zen già seguito da alcune big e da Scaloni

Se la vittoria contro il Torino di lunedì scorso ha permesso al Parma di Cuesta di addrizzare la barca, molto lo deve a Mateo Pellegrino, non solo per la doppietta decisiva, ma anche per lo spirito da trascinatore e la leadership che riesce a mettere in campo.

Dei sette gol realizzati fin qui dai crociati tra campionato e Coppa Italia, cinque portano la firma del 'Burro'. Questo potrebbe risultare un limite per la squadra, perché gli avversari, una volta anestetizzato Pellegrino, avrebbero tolto dal gioco l’elemento più pericoloso. Ma in realtà non è così: Mateo è un ragazzo che si spende per i compagni, che lavora per la causa, che conosce il senso della parola “collettivo”. Tra i vari attaccanti della Serie A, infatti, l'argentino o è quello che, finora, ha vinto il maggior numero di duelli aerei (18).

Anche per questo motivo, scrive La Gazzetta dello Sport, su di lui avrebbero già messo gli occhi alcune big ma soprattutto il ct della Seleccion Lionel Scaloni. Lui però non si lascia distrarre da queste voci, nella maniera in cui gli ha sempre insegnato il padre Mauricio, difensore grintoso sul finire degli anni Novanta e al principio dei Duemila (Barcellona Valencia e Liverpool fra le sue squadre), e ora allenatore del Lanus. L'altro segreto sta nella sua routine fuori dal campo. Pellegrino infatti cura la propria alimentazione in maniera maniacale e dedica mezz'ora al giorno alla meditazione.