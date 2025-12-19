L'Atletico Madrid insidia Juve e Napoli nella corsa a Leon Goretzka

Anche l'Atlético Madrid sulle tracce di Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco è in scadenza di contratto e le voci di mercato lo vedono sempre più lontano dalla Baviera. A 30 anni potrebbe pertanto scegliere una nuova avventura e il suo nome è stato anche accostato a club italiani, come Juventus e Napoli.

Goretzka è al Bayern dal 2018, arrivato a parametro zero dopo l'esperienza di cinque stagioni allo Schalke. A oggi con i bavaresi ha raccolto 286 presenze, segnando 46 reti.