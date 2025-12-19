McTominay non cerca scuse: "Io meglio al Napoli? Troppo facile incolpare lo United"

Un pensiero ricorrente di questi ultimi anni è che il Manchester United non sia esattamente il posto ideale dove imporsi. Sono tanti gli esempi di giocatori che non hanno fatto benissimo con i Red Devils e che poi, una volta lasciato il club, abbiano mostrato le loro qualità altrove.

Rientra fra questi casi Scott McTominay, che a Napoli si è imposto come leader della squadra che con Conte ha vinto l'ultimo Scudetto e che punta al bis. Il centrocampista scozzese però non è fra coloro che si appigliano a questo genere di scusanti, anzi.

Intervistato dalla CBS, McT ha fatto capire di non voler sputare nel piatto dove ha mangiato: "Se il problema è il Manchester United visto che molti sbocciano dopo l'addio? No, sarebbe troppo facile dire: 'Hanno lasciato lo United e ora giocano bene'. Poi è normale che cambiando squadra e giocando di più i giocatori possano avere più fiducia nei propri mezzi".

Un pensiero che non è una semplice frase di circostanza, ma che viene poi approfondita con un esempio diretto: "Quei minuti al Manchester United te li devi guadagnare, guardate Bruno Fernandes, che è stato incredibile in questi anni. Il Manchester United non mi ha mai fatto mancare nulla da ogni punto di vista, con l'obiettivo di farci rendere al meglio".