TMW Non solo il Milan, nuova possibilità per Disasi in Serie A: ci pensa anche la Roma

Axel Disasi sarà uno dei protagonisti della prossima finestra di calciomercato. Il difensore francese classe '98 che ha un contratto col Chelsea valido fino al 30 giugno 2029 da inizio stagione è fuori dal progetto tecnico della prima squadra al pari di Raheem Sterling. La scorsa estate, reduce da un poco produttivo prestito all'Aston Villa, il centrale 27enne ha spinto per un ritorno al Monaco e ha respinto alcune proposte provenienti dalla Premier League. Alla fine però il trasferimento nel club del Principato non s'è materializzato e Disasi è stato escluso dal progetto dall'allenatore Enzo Maresca.

Acquistato nell'agosto 2023 per 45 milioni di euro, Disasi fu innesto voluto da Mauricio Pochettino. Però alla fine della sua prima stagione londinese, una volta andato via il manager argentino, l'ex Reims è stato rapidamente escluso dal progetto. Prima sei mesi in cui ha giocato sempre meno, poi il prestito all'Aston Villa lo scorso gennaio e infine questa stagione in cui ha collezionato una manciata di presenze solo nella squadra riserve. "Conseguenze psicologiche per Disasi e Sterling finiti fuori rosa? Mio padre ha 75 anni ed è stato pescatore per 50, lavorando 2 due del mattino alle 10 tutti i giorni - disse lo scorso settembre Enzo Maresca -. Questa è la vita dura, non essere un giocatore. Sono stato nella situazione di Sterling e Disasi da calciatore e so bene che non è piacevole".

Da quelle dichiarazioni ormai datate di tre mesi nulla è cambiato e per questo motivo oggi Disasi sta cercando una soluzione che - visti i 45 milioni di euro spesi due anni e mezzo fa e l'attuale situazione del giocatore - difficilmente sarà diversa dal prestito. Negli ultimi giorni vi abbiamo riportato di un interesse concreto del Milan, ma nelle ultime ore si sta facendo avanti con insistenza anche la Roma. Oltre ai rinforzi in attacco, il club giallorosso sta cercando anche un centrale low cost e Disasi è idea molto concreta del direttore sportivo Massara.