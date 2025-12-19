Milan, Gimenez è stato operato ad Amsterdam: out almeno due mesi, il comunicato

Il Milan saluta la Supercoppa Italiana e si proietta alla prossima sfida di campionato a San Siro contro il Verona. In casa rossonera intanto si registrano novità dall'infermeria riguardanti l'attaccante messicano Santiago Gimenez.

Come si legge nel comunicato emesso dal Milan infatti il centravanti è stato operato ad Amsterdam e l'operazione è riuscita. Si è trattato di un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra ed ora il giocatore dovrà rimanere fermo ai box per almeno due mesi. Dopo tale periodo potrà cominciare la preparazione per tornare in campo, dunque dalla primavera 2026.

Questo il comunicato del club: "Santiago Gimenez è stato sottoposto, nella giornata di ieri, giovedì 18 dicembre, ad Amsterdam, a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra. L'operazione, eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffs alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscita. Al termine della settimana di convalescenza prevista, Santiago rientrerà in Italia per proseguire con il programma riabilitativo". Gimenez ha giocato l'ultima partita con la maglia rossonera lo scorso 28 ottobre contro l'Atalanta ed ora in casa del Diavolo andranno fatte riflessioni sul mercato, con Fullkrug che è sempre più vicino.