Joao Mario può salutare già la Juventus (anche in prestito). Piace in Premier e in Spagna

È stato uno scambio abbastanza discusso, quello fra Joao Mario e Alberto Costa. Dal punto di vista economico è stato relativamente interessante - perché la Juventus ha portato una plusvalenza e in tempi come questi tutto fa brodo - mentre per ora, almeno sul campo, è un flop quasi totale. Pochissime le presenze da titolare, inserito qualche volta a partita in corso ma con minutaggio decisamente basso.

L'estate scorsa

Quando Joao Mario è arrivato dal Porto in molti hanno pensato che potesse essere una scelta saggia. Perché rispetto ad Alberto Costa sembrava più pronto, anche se il giovane portoghese aveva dato segnali di netto miglioramento nelle ultime settimane, dopo essere stato acquistato a gennaio. Meglio l'uovo oggi che la gallina domani, ha pensato la Juventus.

Le prospettive

Qualora dovesse arrivare un'offerta che possa permettere una minusvalenza verrà presa in considerazione. Il problema semmai è che difficilmente arriveranno a gennaio: più probabile un prestito con diritto di riscatto con la speranza che poi si riesca ad ambientare rapidamente. Piace a club di Premier League - Crystal Palace più di tutti - ma anche in Portogallo e Spagna.

La valutazione

Intorno ai 10 milioni di euro, appunto, per evitare una minusvalenza che in casa Juve rappresenta uno spauracchio soprattutto dal punto di vista dei conti, più che da quello tecnico.